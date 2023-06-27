В Сыктывкаре простились с погибшим участником СВО

Фото: пресс-служба главы Коми

В Сыктывкаре простились с участником специальной военной операции Юрием Васильевым. Об этом в своем видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.

Васильев родился в Сыктывкаре. В столице Коми он закончил школу и политехнический техникум. В феврале 2023 года сыктывкарец ушел служить по контракту на Северный флот. Васильев был стрелком. Уйба отметил, что военнослужащий погиб.

– Тяжело прощаться с ребятами, вся жизнь еще впереди была [у них], – сказал глава Коми.

Уйба выразил соболезнования родным и близким покойного.

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