Жительница Сыктывкара за несколько месяцев перевела мошенникам 700 тысяч рублей

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Женщина хотела заработать на бирже, однако вложила деньги на поддельный сайт и потеряла около 700 тысяч рублей. Об этом рассказал начальник отделения отдела уголовного розыска УМВД России по Сыктывкару Андрей Кокшаров.

Как только женщина лишилась своих денег, она получила сообщение о том, что ей могут помочь вернуть сбережения, но придется заплатить комиссию. Сыктывкарка согласилась и даже не подозревала, что ее обманывают мошенники.

Совершая перевод денег через банкомат, к женщине подошли граждане, которые посоветовали ей обратиться в полицию, но она их не послушала. Спустя два месяца она все же обратилась в правоохранительные органы.

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