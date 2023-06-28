Пьяная пенсионерка из Коми вызвала полицию, потому что ей стало скучно

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Нетрезвая 75-летняя воркутинка, которой стало скучно, вызвала сотрудников полиции. За это суд оштрафовал ее на 1 500 рублей.

21 апреля текущего года пенсионерка позвонила в полицию и сообщила, что якобы в квартиру пробрался посторонний. Впоследствии данная информация не подтвердилась.

В течение продолжительного времени пьяная женщина совершила около 200 звонков в полицию. Прибывшему сотруднику полиции она пояснила, что она вызвала наряд полиции случайно, но данная информация оказалась ложной. В момент распития пенсионерке стало скучно и захотелось с кем-то поговорить , поэтому она позвонила в полицию и сказала, что в квартире находится посторонний.

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