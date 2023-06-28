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НовостиОбщество28 июня 2023 11:50

Жительницу Коми обманули под предлогом выплаты бонусов «Спасибо»

Возбуждено уголовное дело
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

59-летняя жительница Сосногорска обратилась в полицию и заявила, что ее обманули мошенники под предлогом получения бонусов "Спасибо". Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

На телефон женщины поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка. Звонивший предложил ей конвертировать бонусы в рубли. Доверчивая женщина назвала реквизиты карты и код из сообщения.

Сумма ущерба составила более 25 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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