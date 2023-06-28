В Коми мужчину обязали платить алименты на содержание бывшей жены

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Жительница Троицко-Печорска обратилась в суд и потребовала взыскать с бывшего мужа алименты на ее содержание. Супруги развелись в феврале текущего года, а совместное хозяйство не ведут, сообщили в пресс-службе судов Коми.

Истица заявила, что не может себя обеспечивать, так как является инвалидом и в настоящее время не работает. Она нуждается в приобретении лекарств, ежегодно проходит реабилитацию, а получаемой пенсии не хватает. Женщина потребовала алименты в размере 17 463 рубля с последующей индексацией.

Суд обязал мужчину ежемесячно выплачивать бывшей жене 8 946 рублей.

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