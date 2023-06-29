В Коми план по диспансеризации выполнили на 44%

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По информации минздрава Коми, в 2023 году план по диспансеризации выполнен на 44%. Глава ведомства Ваграм Даллакян проинформировал, что к 2024 году планируется охватить не менее 90% жителей.

Больше всего проверено в Койгородском районе – 67,3%, в Вуктыле и Сыктывкаре – 65% и 50,0% соответственно.

Хороший показатель диспансеризации зафиксирован в Ижемском и Княжпоготском районах, а также в Прилузье и Вуктыле. Меньше всего охват в Сыктывдинском и Печорском районах.

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