Отдала все: пенсионерка из Коми лишилась почти 400 тысяч рублей, поверив лжесотрудникам банка

Фото: архив "КП"

Пожилая жительница Вокуты потеряла свои накопления, попав на удочку мошенников. Аферисты обманом забрали у пенсионерки все ее деньги. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

По информации ведомства, мошенники действовали по проверенной и классической схеме. Неизвестный позвонил на телефон 69-летней женщины и представился сотрудником банка, который сообщил, что все накопления пенсионерки пытаются украсть и оформить на нее кредит.

- В надежде защитить накопления женщина последовала рекомендации звонившего и перечислила 358 тысяч рублей с кредитной карты на указанные аферистом реквизиты. По прошествии времени заявительница поняла, что попалась на уловки мошенников и обратилась в полицию, - рассказали в ведомстве.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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