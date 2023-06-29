В Коми 350 детей стали жертвами укусов клещей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Коми еще 15 детей стали жертвами укусов клещей. Всего от членистоногих пострадали 350 юных жителей республики. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Как рассказали в ведомстве, число жертв за минувшую неделю выросло на 350 человек и достигло 2 063 пострадавших.

- Лабораториями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» и Минздрава РК было проведено 222 исследования, из них в 2 обнаружен вирус клещевого вирусного энцефалита, в 22 - возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, - уточнили в надзорном органе.

Роспортебнадзор в очередной раз напоминает жителям Коми о правилах безопасности и просит быть осторожными в лесах и парках.

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