Житель Сыктывкара нашел два ружья

Фото: архив КП

В Сыктывкаре 63-летний мужчина нашел и добровольно сдал два гладкоствольных ружья. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Коми.

По предоставленным данным, оба оружия он обнаружил в Прилузском районе, в доме у родителей, когда разбирал старые вещи. Ружья находились в свертке.

Свою находку мужчина решил сдать в Росгвардию, за это он получит 20 тысяч рублей. Также в ведомстве напомнили, что за добровольную сдачу освобождают от ответственности за незаконное хранение.

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