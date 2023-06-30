В одном из районов Коми объявлен карантин по трихинеллезу диких животных

Фото: Фото: МУП «Дорожное хозяйство».

В Сосногорском районе Республики Коми объявили карантин по трихинеллезу диких животных. Приказ был подписан министром сельского хозяйства РК Ильдаром Андарьяновым.

Карантин может быть отменен спустя год после убоя восприимчивого положительно реагирующего животного.

Эпизоотическим очагом определена территория общедоступных охотничьих угодий Малоперского участкового лесничества. Ограничительные мероприятия по трихинеллезу диких животных введены в Сосногорске, п.Верхнеижемский, Вис, Иван-Ёль, Керки, Лыаёль, Малая Пера, Поляна, с.Усть-Ухта, д.Аким, Винла, Пожня, Порожск.

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