В Коми вновь снизилась численность населения

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Численность населения в Республике Коми снизилась до 724,6 тысяч человек. С начала 2023 года снижение было на 1,8 тысяч человек (0,2%). Данные предоставил Комистат.

Естественная убыль населения в регионе сократилась на 2,4% - с 7,7% до 5,3%. С января по апрель текущего года в Коми появились на свет 2 044 ребенка, за аналогичный период прошлого года - 2 081 ребенок, а умерли 3 314 человек - в 2022 году - 3928

В другие регионы РФ из Коми переехали 3 365 человек, приехали - 2 788 человек.

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