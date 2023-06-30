В Коми коммунальные платежи могут объединить в одну квитанцию

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

В Республике Коми коммунальные платежи могут объединить в одну квитанцию. Об этом сообщил глава Минстроя РК.

Власти республики рассматривают вариант создания единого платежного документа. В других регионах РФ такие изменения показали хороший результат и практически нулевую задолженность.

Также Андрей Чибисов отметил, что планируется подготовить обращение к федеральным органам власти для внесения изменений в ЖК РФ. Данные правки касаются неперспективного и малонаселенного жилья, где нет смысла делать капитальный ремонт.

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