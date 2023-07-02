В Коми клещи стали реже кусать людей

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С Республике Коми с 23 по 29 июня зафиксировали 181 случай укусов клещей, из которых 15 - среди детей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

С начала сезоне в республике в медучреждения обратились 2 063 человека, пострадавших от укусов клещей, из них 350 - дети.

Лаборатории провели 222 исследования. В 22 случаях был выявлен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в 2 - вирус клещевого вирусного энцефалита.

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