В Сыктывкаре женщина лишилась 1,3 млн рублей после разговора с мошенником

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Жительница Сыктывкара обратилась в отделение полиции с заявлением о мошенничестве. Детали случившегося сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Женщине поступил звонок от неизвестного, который представился следователем. Он якобы хотел помочь ей сберечь деньги от несанкционированного списания.

Действуя под диктовку, горожанка направилась в банк, обналичила сбережения и перевела их на указанные счета. Сумма ущерба составила свыше 1,3 млн рублей.

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