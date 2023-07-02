В Коми увековечили память бойца СВО Игоря Лесникова

Фото со страницы Аристарха Анисимова в VK.

В Ухте увековечили память бойца СВО Игоря Сергеевича Лесникова. Мужчина служил на контрактной основе старшим механиком-водителем-санитаром. Он погиб в сентябре прошлого года.

Указом президента РФ Владимира Путин ефрейтор был посмертно награжден Орденом Мужества.

По инициативе школы №5 было принято решение увековечить память Игоря Лесникова. Данную идею поддержали руководитель администрации Магомед Османов, глава муниципального образования, а также депутаты совета Ухты.

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