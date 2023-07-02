В Коми мужчина вызвал полицию, чтобы отойти от пьянки

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39-летний житель Троицка-Печорска вызвал полицию, чтобы отойти от пьянки. Его оштрафовали на 1000 рублей за ложный вызов.

Как сообщили в пресс-службе судов Коми, инцидент произошел в феврале прошлого года. Мужчина позвонил в полицию и заявил, что угнал трактор. В ходе проверки выяснилось, что данная информация оказалась ложной.

Мужчина рассказал полицейским, что на протяжении долгого времени употреблял спиртные напитки. Он решил позвонить в полицию и сообщить об угоне трактора, так как хотел быть подвергнутым аресту, чтобы отойти от пьянки.

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