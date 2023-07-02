В Коми лихач врезался в машину пожилого инвалида

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В пгт. Щельяюр Ижемского района Коми в «Ниву» пенсионера врезался мужчина, автомобиль которого был неисправен, и его эксплуатация была запрещена. Машина пожилого сельчанина оказалась поврежденной, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

ДТП произошло в августе 2021 года. У виновника ДТП отсутствовал полис ОСАГО, а машина не была зарегистрирована в ГИБДД. Заявителю был причинен ущерб в размере 5,5 тысяч рублей, который мужчина возмещать отказался.

Прокуратура направила исковое заявление в суд, которое было удовлетворено.

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