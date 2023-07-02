В Сыктывкаре подростки занимались вымогательством

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В Сыктывкаре двое подростков вымогали у знакомых деньги. Следком завершил расследование уголовного дела, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РК.

С февраля по апрель 2023 года подростки 15 и 16 лет вымогали у двоих знакомых деньги, угрожая применением насилия. Информация об их деятельности поступила в правоохранительные органы.

Свою вину молодые люди признали и возместили причиненный ущерб. В скором времени уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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