В реку Колву могло попасть около тысячи кубометров нефти

Фото: Александра Савинова.
В результате разлива нефти в реку Колва в районе Усинска могло попасть около тысячи кубометров продукта. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
По ее данным, нефтепродукты попали в воду и на землю, что принесло экологии большой ущерб. В настоящее время в инциденте разбирается прокуратура и следователи СУ СКР по РК.
Напомним, ЧП произошло вчера, второго июля. В муниципалитете ввели режим «Повышенная готовность». В ликвидации последствий принимают участие 18 человек.
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