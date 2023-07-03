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НовостиОбщество3 июля 2023 10:20

В Коми появился памятник пожарному автомобилю

Открытие монумента состоялось 2 июля
Источник:kp.ru
Фото: Соцсети Галины Плетцер.

Фото: Соцсети Галины Плетцер.

В селе Усть-Вымь появился памятник пожарному автомобилю. Об этом рассказала глава Усть-Вымского района Коми Галина Плетцер.

Торжественное открытие монумента прошло вчера, второго июля. Пожарная машина, которая отработала в отрасли свыше 30 лет, была перекрашена и установлена рядом с сельской ПЧ №124.

Теперь автомобиль напоминает сельчанам и гостям о подвигах огнеборцев.

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