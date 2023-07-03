В Коми появился памятник пожарному автомобилю

Фото: Соцсети Галины Плетцер.

В селе Усть-Вымь появился памятник пожарному автомобилю. Об этом рассказала глава Усть-Вымского района Коми Галина Плетцер.

Торжественное открытие монумента прошло вчера, второго июля. Пожарная машина, которая отработала в отрасли свыше 30 лет, была перекрашена и установлена рядом с сельской ПЧ №124.

Теперь автомобиль напоминает сельчанам и гостям о подвигах огнеборцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми 27-летний выходец из ближнего зарубежья ограбил магазин электроники (подробнее)