В Коми горе-романтик заплатит штраф за то, что залез в окно к девушке

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Житель Усинска залез в окно к девушке, разбив стекло, потому что она не пустила его в квартиру. Сумма ущерба составила 1 тысяча рублей.

Как сообщили в пресс-службе судов Коми, случай произошел 14 мая текущего года. В тот день пьяный мужчина, который накануне поссорился с возлюбленной, пришел к ней и начал стучать в дверь. Девушка в дом его не пустила, и он решил пробраться в квартиру через окно. Поступок сожителя она не оценила и вызвала полицию.

Теперь мужчине предстоит выплатить штраф до 500 рублей.

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