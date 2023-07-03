Парня из Коми осудили за уклонение от призыва на военную службу

Фото: архив «КП».

Суд оштрафовал на 20 тысяч рублей 20-летнего ухтинца, который уклонялся от призыва на военную службу. Об этом заявили в пресс-службе судов Коми.

Юноша состоит на воинском учете и не пребывает в запасе. 1 ноября прошлого года он получил повестку о явке в военкомат, однако в назначенный срок не явился, тем самым уклонился от призыва на военную службу.

Свою вину молодой человек отрицать не стал.

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