В Коми 51% дорог соответствуют требованиям

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Чуть более 50% дорог в РФ отвечают нормативным требованиям. К таким субъектам относится Республика Коми - качественными в регионе считаются только 51% дорог. Рейтинг составили эксперты «РИА Новости».

Согласно итогам 2021 года, в национальном рейтинге Коми заняла 41-е место. Тогда 49,7% дорог отвечали нормативным требованиям.

В прошлом году ситуация улучшилась — доля качественных дорог выросла до 51%. В некоторых субъектах России дороги ремонтировали и строили активнее, в результате чего Коми опустилась на 44-е место в общем рейтинге.

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