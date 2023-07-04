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НовостиОбщество4 июля 2023 5:48

Жительница Сыктывкара обманула банк

Суд вынес приговор
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Суд вынес приговор жительнице Сыктывкара за мошенничество в сфере кредитования. Ей назначили 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка.

В пресс-службе судов Коми рассказали, что женщина обратилась в банк, чтобы получить кредит. Она указала ложные сведения о месте работы и размере зарплаты. Полученные 950 тысяч рублей были потрачены на личные нужды.

Платить кредит горожанка не стала. Таким образом она похитила деньги у банка.

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