В Сыктывкаре велосипедист задел ГАЗ и сильно напугал водителя

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В воскресенье, второго июля, в Сыктывкаре произошла курьезная авария, которую даже не удалось квалифицировать как ДТП. Случай произошел недалеко от перекрестка улиц 65 лет Победы и Пермской.

Как сообщили в ГИБДД по РК, 32-летний велосипедист сильно вилял по дороге. На это обратил внимание водитель «ГАЗа», который сбросил скорость, чтобы избежать столкновения. В какой-то момент двухколесный транспорт задел грузовик, водитель упал.

Мужчина отказался от оформления ДТП. Он получил различные ссадины. Водитель «ГАЗа» вызвал сотрудников ДПС, которые взяли с велосипедиста объяснения.

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