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НовостиОбщество4 июля 2023 10:50

Мошенники обманом похитили у жительницы Коми 144 тысячи рублей

Женщина действовала под диктовку
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

59-летняя жительница Прилузского района обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Аферист под видом сотрудника сервиса «Госуслуги» похитил у нее 144 тысячи рублей.

На телефон заявительницы поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником сервиса «Госуслуги», который заявил, что неизвестные взломали ее электронную почту и пытаются оформить на ее имя кредит.

Действуя под диктовку, женщина перевела на указанные счета 144 тысячи рублей.

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