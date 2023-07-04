Мошенники обманом похитили у жительницы Коми 144 тысячи рублей

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59-летняя жительница Прилузского района обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Аферист под видом сотрудника сервиса «Госуслуги» похитил у нее 144 тысячи рублей.

На телефон заявительницы поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником сервиса «Госуслуги», который заявил, что неизвестные взломали ее электронную почту и пытаются оформить на ее имя кредит.

Действуя под диктовку, женщина перевела на указанные счета 144 тысячи рублей.

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