В центре Сыктывкара появилось место для еще одного ТЦ

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В центре столицы Коми освободилось место под еще один ТЦ. Было снесено здание бывшего гороно по адресу: улица Карла Маркса, 207. На данный момент площадка расчищена от обломков и строительного мусора.

К сносу заброшенного здания приступили в начале июня. Ранее главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг рассказал, что на освободившемся месте появится двухэтажное кирпичное здание с витражным остеклением.

Также запланировано благоустройство территории рядом и памятника Григорию Орджоникидзе. В настоящее время идет проектирование.

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