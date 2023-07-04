В Коми двое мужчин украли 45 бутылок алкоголя

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Суд вынес приговор двоим воркутинцам, похитившим 45 бутылок спиртного. Первый был приговорен к 2 годам принудительных работ, второй - к 1 году и 6 месяцам.

В конце мая прошлого года 62-летний воркутинец похитил из здания бывшего магазина 15 бытулок спиртосожержащей продукции. В эту же ночь он пришел с 50-летним приятелем и украл еще 10 бутылок алкоголя, сообщили в пресс-службе прокуратуры Воркуты.

На этом приятели не успокоились. Спустя несколько часов они вновь вернулись в бывший магазин и украли еще 15 бутылок алкогольных напитков. Сумма ущерба составила более 26 тысяч рублей.

Мужчины свою вину признали. Они указали место, где спрятали похищенный алкоголь.

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