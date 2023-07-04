В Коми директору дивизиона готовы платить от 300 тысяч рублей

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Эксперты сервиса hh.ru рассказали, кому в Коми работодатели предлагают самую высокую заработную плату.

На сегодняшний день в республике открыто около 5 тысяч вакансий. 25% из них предлагают зарплату от 100 тысяч рублей.

Работодатели готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц сотрудникам отраслей сфер IT, розничной торговли, промышленного оборудования (5%), услуг для бизнеса (6%), недвижимости и строительства (21% всех вакансий).

Топ вакансий с самыми высокими предлагаемыми зарплатами в Республике Коми:

слесарь-ювелир, от 157 000 руб. на руки;

бурильщик ЭРБС 6-7 разряда, до 250 000 руб. на руки;

начальник участка строительных работ, до 250 000 руб. на руки;

директор дивизиона, от 300 000 руб. до вычета налогов.

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