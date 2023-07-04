В Сыктывкаре неопытная девушка-водитель сбила велосипедистку

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Вчера, третьего июля, в Сыктывкаре водитель автомобиля марки KIA сбила велосипедистку. ДТП произошло на пересечении улиц Морозова и Орджоникидзе.

Как сообщили в ГИБДД по РК, за рулем иномарки находилась 21-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в прошлом году.

44-летняя велосипедистка получила ушибы голени, локтя, сотрясение мозга и ЧМТ. Госпитализация пострадавшей не потребовалась.

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