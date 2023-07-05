Выходи играть во двор! Молодёжная библиотека Коми приглашает на Фестиваль дворовых игр

Резиночки - одна из самых любимых игр советских школьников. Фото: Андрей АБРАМОВ

8 июля в России отмечается День семьи, супружеской любви и верности. В преддверии замечательного праздника Молодёжная библиотека Коми приглашает 6 июня подростков, мам и пап, бабушек и дедушек на грандиозный праздник – Фестиваль дворовых игр!

Помните, фраза «Выходи играть во двор!» была самой популярной в детстве наших родителей? В сквере рядом с библиотекой все желающие смогут поиграть в любимые подвижные игры. «Классики», «Городки», «Выручалочки», «Резиночки», «Фанты», эстафеты и другие игры!

Афиша.

– Команда библиотекарей и волонтёров покажет интересный вариант летнего досуга для любой компании! Вспомним дружно правила советских игр, – рассказали в библиотеке.

Между тем, любители «настолок» смогут поиграть в шашки, шахматы, лото, домино.

Для знатоков и любителей антиквариата организаторы предусмотрели фримаркет – площадку, где участники смогут обменяться или взять в дар раритетные, коллекционные игрушки и сувениры.

Где и когда пройдёт фестиваль?

Фестиваль дворовых игр состоится 6 июля с 15:00 до 17:00 по адресу: Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 72 (сквер за общежитием СГУ им. Питирима Сорокина).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ближайший выходной в двух населённых пунктах Коми пройдёт экологическая акция «Зелёная суббота» (подробности)