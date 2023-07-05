Две пенсионерки из Сыктывкара отдали мошенникам полмиллиона рублей

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В Сыктывкаре двух пенсионерок обманули мошенники по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, возбуждены уголовные дела.

78-летняя жительница Сыктывкара обратилась в полицию и заявила, что стала жертвой аферистов. На ее телефон поступил звонок от неизвестного, который представился следователем. Он заявил, что ее дочь устроила ДТП, а для прекращения уголовного дела нужно заплатить 800 тысяч рублей. Женщина сказала ему, что у нее есть только половина суммы, на что звонивший согласился. Деньги бабушка передала курьеру.

По такой же схеме обманули 85-летнюю жительницу Сыктывкара. Она отдала курьеру 100 тысяч рублей.

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