В Коми семья погибла от отравления угарным газом

Фото: Нина Юшкова.

Суд вынес приговор сотруднику управляющей компании в Печоре, по вине которого от отравления угарным газом погибла целая семья - 69-летний мужчина, его 68-летняя супруга и их 32-летний сын. Его приговорили к 4 годам лишения свободы.

Сотрудник УК не организовал приведение вентиляционного канала и дымохода квартиры в состояние, соответствующее предъявляемым требованиям, а также не обеспечил их очистку.

В дымовом канале квартиры произошло обмерзание оголовка дымохода, которое повлекло за собой закупорку дымового канала ледяной пробкой. Это привело к образованию обратной тяги - продукты сгорания поступали в помещение.

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