Полицейские изъяли у жителей Коми изъяли арбалет и кастет

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В Республике Коми подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Арсенал».

Во время проведения операции полицейские изъяли кастет, арбалет с признаками кустарного изготовления, 24 единицы огнестрельного оружия, патроны различного калибра, а также порох.

61-летнему жителю Сыктывкара достался в наследство однозарядный карабин ТОЗ-16, который он продал знакомому. Оружие зарегистрировано не было. Мужчине грозит до 8 лет заключения.

Житель Сосногорска хранил дома две металлические банки с бездымным порохом марки «Сокол», являющийся взрывчатым веществом метательного действия, и две коробки с надписью «Дымный порох». На него завели уголовное дело.

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