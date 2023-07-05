В Сыктывкаре благоустроят площадку для дрессировки и выгула собак

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В столице Коми напротив дома №16А по улице Петрозаводской благоустроят площадку для выгула и дрессировки домашних собак. Заявка появилась на портале госзакупок.

Начальная стоимость закупки составляет 1,18 млн рублей. Подать документы можно до 12 июля 2023 года. 14 июля будет определена подрядная организация, с которой будет заключен договор.

Подрядчик должен благоустроить площадку до 30 сентября текущего года.

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