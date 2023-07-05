В Сыктывкаре иномарка врезалась в машину ЧОПа

Вчера, четвертого июля, в Сыктывкаре водитель Hyundai Solaris врезался в автомобиль Lada Granta, принадлежащий ЧОПу. ДТП произошло на улице Ленина, сообщили в ГИБДД по Коми.

Виновником аварии оказался 38-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris. Он хотел развернулся около дома №48 по улице Ленина, однако не уступил дорогу движущейся «Ладе».

В ДТП пострадал 26-летний водитель автомобиля Lada Granta. Мужчина получил перелом костей запястья.

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