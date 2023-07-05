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НовостиПроисшествия5 июля 2023 10:50

В Коми парень угнал у приятеля «Приору», пока тот спал

Машина была обнаружена с повреждениями
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Житель Усть-Куломского района Коми обратился в полицию и сообщил, что у него угнали «Ладу Приору». Детали случившегося сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В скором времени полицейские задержали предполагаемого угонщика. Им оказался 20-летний ранее судимый знакомый заявителя, с которым он ранее распивал алкогольные напитки. Молодой человек воспользовался тем, что его приятель уснул, и забрал из кармана его брюк ключи от машины.

Сотрудники ДПС обнаружили автомобиль с признаками ДТП в другой части населенного пункта. Свою вину подозреваемый признал. На него завели уголовное дело.

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