В Коми парень угнал у приятеля «Приору», пока тот спал

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Житель Усть-Куломского района Коми обратился в полицию и сообщил, что у него угнали «Ладу Приору». Детали случившегося сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В скором времени полицейские задержали предполагаемого угонщика. Им оказался 20-летний ранее судимый знакомый заявителя, с которым он ранее распивал алкогольные напитки. Молодой человек воспользовался тем, что его приятель уснул, и забрал из кармана его брюк ключи от машины.

Сотрудники ДПС обнаружили автомобиль с признаками ДТП в другой части населенного пункта. Свою вину подозреваемый признал. На него завели уголовное дело.

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