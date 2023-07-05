В Коми задержали экс-руководителя экстремистской организации

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Коми задержали бывшего руководителя экстремистской организации Алексея Колегова. Об этом сообщает БНК.

Колегов возглавлял признанную экстремистской и запрещенную в России организацию «Рубеж Севера». Его задержали сотрудники ФСБ. В квартире Колегова провели обыск. Он недавно вернулся в Россию.

В 2015 году Колегова приговорили к четырем годам колонии общего режима. Подсудимого и его сообщников признали виновными и его сообщников, признав их виновными в совершении 17 преступлений. Четыре из них были экстремистской направленности.

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