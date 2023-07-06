В Сыктывкаре пациенты поликлиники №3 не смогли получить инсулин

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В Сыктывкаре инсулинозависимые пациенты поликлиники №3 не могут получить препарат из-за проблем с закупками лекарства. Об этом сообщает издание "Комиинформ" со ссылкой на республиканский Минздрав.

- Как только руководство ведомства примет решение, информация появится на официальном сайте, - заявили в ведомстве.

Сыктывкарцы жалуются на то, что в свободной продаже инсулин не купить: его выдают только в больнице. По их словам, те, кто получает препарат в больших дозах, рискует своим здоровьем, так как пропуск инсулина вызывает осложнения.

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