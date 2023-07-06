В Коми 127 пар хотят пожениться в День семьи, любви и верности

Фото: pxhere.com

День, семьи, любви и верности выбрали для регистрации своего брака 127 пар Коми. Об этом рассказали в Минюсте республики. По информации ведомства, 27 торжественных церемоний планируют провести в Сыктывкаре 7 и 8 июля.

Всего с начала летнего сезона-2023 семью создали 542 пары. Именно на июль и август приходится большего всего свадеб, говорят в министерстве.

- Чаще всего молодожены вступают в брак летом, поэтому июль и август открыты для приема заявлений. Меньше всего свадеб проводят в мае, - заключили в Минюсте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Наша бабушка – фандрайзер»: прилузская пенсионерка Роза Пунегова делает жизнь на селе комфортной и яркой (подробности)