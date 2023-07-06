Во время СВО погиб наводчик отделения морской пехоты из Коми Михаил Коваленко

Фото со страницы Ильдара Махмутова в соцсетях

В Сосногорске простились с погибшим во время спецоперации Михаилом Коваленко. Житель Коми подписал контракт и служил на СВО наводчиком отделения морской пехоты. О гибели бойца сообщил глава района Ильдар Махмутов.

Известно, что сосногорец погиб 18 июня. За мужество и самоотверженность, при исполнении воинского долга, представлен к государственной награде (посмертно).

Ильдар Махмутов выразил соболезнования семье погибшим и пожелал им сил.

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