В Коми иномарка сбила 7-летнего велосипедиста

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 6 июля, в Койгородке автомобиль Audi A4 сбил велосипедиста 2016 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 17.20. Мужчина 1989 года рождения ехал на Audi A4 по улице Интернациональной в сторону Набережной. Около дома №2 автомобиль сбил велосипедиста, который пересекал проезжую часть.

В результате ДТП мальчик получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушибы. Пострадавшего увезли в больницу. Ребенок находился на улице без взрослых. Водитель получил права в 2012 году.

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