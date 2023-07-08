Минприроды Коми прокомментировало нефтяной разлив на реке Колва

Фото: минприроды Коми

Минприроды Коми сообщило результаты проверки разлифа нефти на Ошском нефтяном месторождении. По предоставленным данным, ЧП произошло 7 июля в результате разгерметизации промыслового трубпровода.

В ведомстве уточнили, что в акватории реки Колва зафиксированы единичные пятна серебристой пленки от второго до четвертого колвинского моста. От четвертого моста до места разгерметизации наблюдаются редкие шлейфы серебристой пленки.

В настоящий момент площадь очищенной территории составила 464 кв. М. В работах задействованы 122 человека, 18 водителей и 21 единица техники.

Представители министерства отметили, что следующий выезд будет 14 июля. Специалисты проедут на лодках, в планах стоит обледование береговой линии Колвы.

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