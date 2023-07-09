В селе Коми появится новая амбулатория

Фото: Нина Юшкова.

В селе Зеленец Сыктывдинского района Коми расчищают место под новую амбулаторию и котельную. Руководитель администрации Любовь Доронина вместе с депутатами посетила населенный пункт.

Со слов главы муниципалитета, на этой неделе запланировано завершение демонтажных работ, а уже на следующей начнется заливка полов в здании.

Завершение строительства амбулатории запланировано на конец текущего года, введение в эксплуатацию - в течение следующего года. На возведение медицинского учреждения и котельной направят не менее 50 млн рублей.

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