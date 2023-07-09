В селе Коми появится новая амбулатория

Фото: Нина Юшкова.
В селе Зеленец Сыктывдинского района Коми расчищают место под новую амбулаторию и котельную. Руководитель администрации Любовь Доронина вместе с депутатами посетила населенный пункт.
Со слов главы муниципалитета, на этой неделе запланировано завершение демонтажных работ, а уже на следующей начнется заливка полов в здании.
Завершение строительства амбулатории запланировано на конец текущего года, введение в эксплуатацию - в течение следующего года. На возведение медицинского учреждения и котельной направят не менее 50 млн рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Сыктывдине на дороге опрокинулась иномарка (подробнее)