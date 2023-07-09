Жительница Сыктывкара отсудила 100 тысяч рублей у кардиодиспансера

Фото: Нина Юшкова.

Жительница Сыктывкара обратилась в суд с требованием взыскать с детской поликлиники и кардиодиспансера компенсацию. По ее мнению, ее ребенок получил хроническое заболевание из-за допущенных врачами нарушений.

Сыктывкарка потребовала взыскать расходы на оплату услуг представителя, приобретение авиабилетов и морального вреда - женщина вместе с ребенком летала на лечение в Санкт-Петербург. Была проведена судмедэкспертиза.

Суд установил, что после родов в кардиодиспансере были допущены дефекты оказания медицинской помощи. Женщине присудили 100 тысяч рублей компенсации морального вреда, ее ребенку - 50 тысяч рублей.

Также в счет компенсации расходов на оплату услуг адвоката истице выплатят 15 тысяч рублей.

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