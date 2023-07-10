Питомник института агробиотехнологий в Сыктывкаре защищает кот

В питомнике теперь, судя по ошейнику, живет соседский кот, который решил пристраститься к науке

В Сыктывкаре растения, растущие в питомнике института агробиотехнологий Коми научного центра, теперь под надежной защитой — на страже стоит соседский кот. Об этом рассказали сотрудники питомника.

По их словам, котик отгоняет мышей от растений, громко мурчит и очень любит колбасу. Если не дать угощение, то и по столу пробежаться может, говорят они.

— Как зовут, мы не знаем. Он, наверное, местный, живет тут недалеко в доме. Любит кушать яйца птиц. Мы видели, как сорока отгоняла от своего гнезда этого котика, — рассказала телеканалу «Коми гор» Елена Попова, научный сотрудник экспериментального питомника института агробиотехнологий КНЦ.