Коми вошла в ТОП-20 по развитию жилищного кредитования

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Эксперты провели расчеты и назвали средний размер ипотеки в Коми. По развитию жилищного кредитования в РФ республика вошла в ТОП-20.
Регионы России по развитию ипотеки ранжировал РИА-Рейтинг. Республика Коми расположилась на 16 месте.
В среднем с января по май текущего года размер ипотеки в регионе составил 2,77 млн рублей. В общей сложности объем выдачи ипотеки в РФ за последние 12 месяцев составил свыше 1,5 млн кредитов.
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