В Сыктывкаре жаждущий любви мужчина потерял 265 тысяч рублей

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35-летний житель Архангельской области, приехавший в командировку в Сыктывкар, обратился в полицию и сообщил, что хотел провести время с девушкой, однако потерял 265 тысяч рублей.

Мужчина нашел в соцсетях объявление об оказании интим-услуг и позвонил по указанному в объявлении номеру. На его звонок ответила девушка, убедившая перевести аванс в размере 5 тысяч рублей. Заявитель согласовал с незнакомкой все детали и перевел деньги.

После этого она потребовала еще денежных средств в качестве залога за безопасность, который вернут при встрече. Требуемую сумму мужчина перевел.

Через некоторое время заявителю позвонил мужчина, представившийся «начальником» девушки, и сообщил, что он привел онлайн-кассу сервиса в неисправность и потребовал возместить убытки.

Жрица любви перестала выходить на связь, когда общая сумма переводов достигла 265 тысяч рублей. Мужчина понял, что попался на уловки мошенников, и поспешил обратиться в полицию.

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