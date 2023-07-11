В Сыктывкаре прошла прощальная церемония с погибшим в ходе СВО Валерием Артеевым

Фото пресс-службы главы Коми

В Сыктывкаре в последний путь проводили погибшего во время спецоперации Валерия Артеева. Об этом сообщает пресс-служба правительства Коми.

Напомним, о смерти уроженца Инты стало известно 29 июня 2023 года. Он погиб в Донецкой народной республике во время выполнения боевых задач. На СВО мужчина ушел во время мобилизации.

Глава республики Владимир Уйба принес соболезнования семье погибшего.

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