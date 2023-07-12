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НовостиОбщество12 июля 2023 4:45

В Коми с экс-главы поселения взыскали незаконную премию

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

С бывшей главы сельского поселения Серегово Княжпоготского района взыскали через суд сумму незаконно назначенной премии. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. По предоставленным данным, с нее взыскали 44 тысячи руб.

В ведомстве проинформировали, что 26 декабря 2022 года депутаты сельсовета приняли решение о выплате главе премии в виде одного должностного оклада и премии. Однако во время голосования были допущены нарушения.

Княжпоготский районный суд удовлетворил иск прокуратуры, ранее с бывшей главы поселения уже взыскивали необосновано полученную премию в размере 96,6 тыс. рублей.

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